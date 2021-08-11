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Montlar

Erkek Mont & Erkek Kışlık Mont

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Erkek Su Geçirmez Mont - Lacivert - Sailing 100
Erkek Su Geçirmez Mont - Lacivert - Sailing 100
TRIBORD Erkek Su Geçirmez Mont - Lacivert - Sailing 100 (89)
₺250
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
EKO TASARIM
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
QUECHUA Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm (807)
₺350
Erkek Kayak Montu - Gri / Siyah - 180
EKO TASARIM
Erkek Kayak Montu - Gri / Siyah - 180
WEDZE Erkek Kayak Montu - Gri / Siyah - 180 (8)
₺360
Erkek Kar Montu - SH100 WARM -5°C
EKO TASARIM
Erkek Kar Montu - SH100 WARM -5°C
QUECHUA Erkek Kar Montu - SH100 WARM -5°C (11)
₺245
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
EKO TASARIM
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
₺350
QUECHUA Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm (807)
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
EKO TASARIM
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
₺350
QUECHUA Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm (807)
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
FİYATI DÜŞTÜ
Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm
₺350
Eski Fiyat ₺375
QUECHUA Erkek Kar Montu - SH100 X-Warm (807)
Erkek Kayak Montu - Siyah - 100
Erkek Kayak Montu - Siyah - 100
₺220
WEDZE Erkek Kayak Montu - Siyah - 100 (184)
Erkek Su Geçirmez Mont - Lacivert - Sailing 100
Erkek Su Geçirmez Mont - Lacivert - Sailing 100
₺250
TRIBORD Erkek Su Geçirmez Mont - Lacivert - Sailing 100 (89)
Erkek Kayak Montu - Siyah - 100
YENİ
Erkek Kayak Montu - Siyah - 100
₺380
WEDZE Erkek Kayak Montu - Siyah - 100
Erkek Mont - Kamuflaj Desenli - 100
Erkek Mont - Kamuflaj Desenli - 100
₺360
SOLOGNAC Erkek Mont - Kamuflaj Desenli - 100 (33)
Erkek Kar Montu - SH100 WARM -5°C
EKO TASARIM
Erkek Kar Montu - SH100 WARM -5°C
₺245
QUECHUA Erkek Kar Montu - SH100 WARM -5°C (11)
Erkek Kayak Montu - Mavi - 180
EKO TASARIM
Erkek Kayak Montu - Mavi - 180
₺360
WEDZE Erkek Kayak Montu - Mavi - 180 (8)
Erkek Kayak Montu - Siyah - 500
Erkek Kayak Montu - Siyah - 500
₺630
WEDZE Erkek Kayak Montu - Siyah - 500 (32)
Erkek Trekking Şişme Montu - Siyah - MT500
Erkek Trekking Şişme Montu - Siyah - MT500
₺590
FORCLAZ Erkek Trekking Şişme Montu - Siyah - MT500
Erkek Kayak Montu - Gri / Siyah - 180
EKO TASARIM
Erkek Kayak Montu - Gri / Siyah - 180
₺360
WEDZE Erkek Kayak Montu - Gri / Siyah - 180 (8)
Erkek Trekking Şişme Montu - Gri - MT500
Erkek Trekking Şişme Montu - Gri - MT500
₺590
FORCLAZ Erkek Trekking Şişme Montu - Gri - MT500
Kayak Montu - Erkek - Mavi - JKT SKI FR100
Kayak Montu - Erkek - Mavi - JKT SKI FR100
₺680
WEDZE Kayak Montu - Erkek - Mavi - JKT SKI FR100 (8)
Erkek Su Geçirmez Ceket - Siyah - SH100 X-WARM
Erkek Su Geçirmez Ceket - Siyah - SH100 X-WARM
₺675
QUECHUA Erkek Su Geçirmez Ceket - Siyah - SH100 X-WARM (3)
Erkek Su Geçirmez Mont / Yelkenli - Mavi / Kırmızı - SAILING 100
Erkek Su Geçirmez Mont / Yelkenli - Mavi / Kırmızı - SAILING 100
₺250
TRIBORD Erkek Su Geçirmez Mont / Yelkenli - Mavi / Kırmızı - SAILING 100 (89)
Erkek Mont / Avcılık - Siyah - 500
Erkek Mont / Avcılık - Siyah - 500
₺290
SOLOGNAC Erkek Mont / Avcılık - Siyah - 500 (14)
Erkek Softshell Mont - Petrol Rengi - SAILING 900
Erkek Softshell Mont - Petrol Rengi - SAILING 900
₺390
TRIBORD Erkek Softshell Mont - Petrol Rengi - SAILING 900 (31)
Avcı Montu - Yeşil - 500
Avcı Montu - Yeşil - 500
₺690
SOLOGNAC Avcı Montu - Yeşil - 500 (41)
Erkek Kayak İç Montu - Siyah - 900
Erkek Kayak İç Montu - Siyah - 900
₺370
WEDZE Erkek Kayak İç Montu - Siyah - 900 (6)
Erkek Şişme Kayak Montu - Siyah - 900 WARM
Erkek Şişme Kayak Montu - Siyah - 900 WARM
₺1.250
WEDZE Erkek Şişme Kayak Montu - Siyah - 900 WARM (32)
Erkek Mont - SH500 X-WARM
Erkek Mont - SH500 X-WARM
₺795
QUECHUA Erkek Mont - SH500 X-WARM (9)
3'ü 1 Arada Mont - Erkek - Kırmızı - Travel 100
4 XL Mevcut
3'ü 1 Arada Mont - Erkek - Kırmızı - Travel 100
₺565
FORCLAZ 3'ü 1 Arada Mont - Erkek - Kırmızı - Travel 100 (19)
Erkek Kayak Montu - Yeşil - SKI-P 500
Erkek Kayak Montu - Yeşil - SKI-P 500
₺630
WEDZE Erkek Kayak Montu - Yeşil - SKI-P 500 (32)
Erkek Avcılık Montu - Kamuflaj Desenli - 100
Erkek Avcılık Montu - Kamuflaj Desenli - 100
₺480
SOLOGNAC Erkek Avcılık Montu - Kamuflaj Desenli - 100
Erkek Su Geçirmez Mont - Mavi - Sailing 100
Erkek Su Geçirmez Mont - Mavi - Sailing 100
₺250
TRIBORD Erkek Su Geçirmez Mont - Mavi - Sailing 100 (89)
Erkek Şişme Montu - Mavi - MT100 5°C
Erkek Şişme Montu - Mavi - MT100 5°C
₺530
FORCLAZ Erkek Şişme Montu - Mavi - MT100 5°C (23)
Erkek Lacivert Mont / Yelkenli - 100
Erkek Lacivert Mont / Yelkenli - 100
₺420
TRIBORD Erkek Lacivert Mont / Yelkenli - 100 (187)
Erkek Mont - Siyah - 100
Erkek Mont - Siyah - 100
₺360
SOLOGNAC Erkek Mont - Siyah - 100 (33)
Erkek Mont - SH500 ultra-warm
YENİ
Erkek Mont - SH500 ultra-warm
₺1.050
QUECHUA Erkek Mont - SH500 ultra-warm (69)
Erkek Kayak / Kar Montu - Lacivert - SKI-P JKT 500
Erkek Kayak / Kar Montu - Lacivert - SKI-P JKT 500
₺630
WEDZE Erkek Kayak / Kar Montu - Lacivert - SKI-P JKT 500 (11)
Erkek Kar Montu - Lacivert - SH500 Ultra-Warm - 20°C
YENİ
Erkek Kar Montu - Lacivert - SH500 Ultra-Warm - 20°C
₺1.050
QUECHUA Erkek Kar Montu - Lacivert - SH500 Ultra-Warm - 20°C (69)
Erkek Kayak Montu - Taba - SKI-P 500
Erkek Kayak Montu - Taba - SKI-P 500
₺630
WEDZE Erkek Kayak Montu - Taba - SKI-P 500 (32)
Erkek Yağmurluk - Kamuflaj Deseni / Yeşil - 100
Erkek Yağmurluk - Kamuflaj Deseni / Yeşil - 100
₺190
SOLOGNAC Erkek Yağmurluk - Kamuflaj Deseni / Yeşil - 100 (19)
Erkek Yağmurluk - Mavi - MH500
EKO TASARIM
Erkek Yağmurluk - Mavi - MH500
₺760
QUECHUA Erkek Yağmurluk - Mavi - MH500 (4)
Erkek Yağmurluk - Yeşil - MH100
Erkek Yağmurluk - Yeşil - MH100
₺420
QUECHUA Erkek Yağmurluk - Yeşil - MH100 (8)
Erkek Şişme Montu - Mavi - MT900 18°C
Erkek Şişme Montu - Mavi - MT900 18°C
₺890
FORCLAZ Erkek Şişme Montu - Mavi - MT900 18°C (53)
Erkek Mont / Yelkenli - Gri / Mavi - 500
Erkek Mont / Yelkenli - Gri / Mavi - 500
₺640
TRIBORD Erkek Mont / Yelkenli - Gri / Mavi - 500 (10)
Erkek Mont - Yeşil / Kahverengi - SG900
SERİ SONU
Erkek Mont - Yeşil / Kahverengi - SG900
₺470 −25%
₺350
SOLOGNAC Erkek Mont - Yeşil / Kahverengi - SG900 (4)
Erkek Su Geçirmez Pardesü Yagmurluk - Yeşil - SG500
Erkek Su Geçirmez Pardesü Yagmurluk - Yeşil - SG500
₺420
SOLOGNAC Erkek Su Geçirmez Pardesü Yagmurluk - Yeşil - SG500 (1)
4.3/5 Şuna göre: 4438 Onlineda ve mağazalarda toplanan değerlendirmeler

Erkek Mont Modelleri

Erkek mont modelleri, farklı spor dallarıyla ilgilenen ve outdoor aktivitelere katılan erkeklerin sağlığını koruyan en önemli kıyafet türleri arasında ilk sırada yer alır. Her seviyedeki soğuğa karşı etkili bir koruma gösteren ve vücut ısınızı dengede tutan erkek mont çeşitleri, farklı seçenekleri sayesinde hem bahar geçişlerinde hem de kış aylarında kullanılabilir. Erkek mont kaban, şişme mont erkek, outdoor mont erkek gibi farklı türleri bulunan ürünler, ilgilendiğiniz spor türüne özel olarak üretilir ve bu sayede spor dalındaki performansınızı artırır. Decathlon imzası taşıyan spor erkek mont türleri, yüksek kaliteleriyle sizi her koşulda sıcak ve güvende tutarken özel tasarımlarıyla da tüm spor dallarında rahatlıkla tercih edilebilir.

Erkek Mont Modelleri Nelerdir?

Erkek montları, kışlık mont erkek ve mevsimlik mont erkek gibi farklı türlere ayrılır. Erkek kışlık mont çeşitleri, en soğuk havada dahi vücut ısınızı dengeleyecek donanımda üretilir. Kış ayları için üretilen seçenekler arasında içi yünlü erkek mont, su geçirmez mont erkek, kayak montu erkek gibi türler bulunur. İçi yünlü montlar, sert havalarda gerçekleştireceğiniz doğa yürüyüşü, tırmanıcılık, avcılık gibi etkinliklerde tercih edilir.

En önemli av malzemeleri ve ekipmanları arasında yer alan ürünler, yoğun kar yağışında dahi vücut ısınızı dengede tutar. Su geçirmez mont çeşitleri ve kayak montları ise kayak snowboard gibi kar sporlarında ve yoğun yağış alan doğal ortamlarda gerçekleştireceğiniz keşif gezilerinde kullanılır. Kış ayları için üretilen modeller arasında kaz tüyü mont erkek türleri de bulunur. Özel dolgulu bölümleri sayesinde kullanıcılarına eşsiz bir konfor sunan erkek şişme mont modelleri, esnek yapıları sayesinde size geniş bir hareket alanı sağlar ve böylece outdoor etkinliklerde kendinizi özgür hissetmenize olanak tanır. Erkek mont modelleri ve fiyatları, ürünlerin özelliklerine ve kullanım alanlarına göre değişiklik gösterebilir.

Erkek Şişme Mont Fiyatları Nelerdir?

Şişme mont erkek fiyatları, ürünün hangi mevsim için üretildiğine göre değişebilir. Baharlık mont erkek ve yazlık mont erkek seçenekleri, daha ince dokulu ve daha az malzemeyle üretilen çeşitler olmaları sebebiyle diğer türlere göre daha uygun fiyatlarla satılabilir. Erkek kışlık mont modelleri ve fiyatları ise performanslarıyla kıyaslandığında son derece ideal bulunur. Mont modelleri arasındatercihte bulunurken ürünlerin fiyatlarıyla birlikte özelliklerine de dikkat etmenizde yarar bulunur. Yazlık ve baharlık ürün seçerken katlanabilir özellikteki modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle kamp ve trekking gibi etkinliklerde tercih edeceğiniz mont seçeneklerinin kolay katlanabilmesi, ürünleri dilediğiniz zaman çantanızda ya da çadırınızda rahatça muhafaza edebilmenize yardımcı olur. Kışlık mont seçerken ise ayrılabilir katmanlara sahip ürünler arasında tercihte bulunabilir ve böylece montunuzu değişen hava koşullarına kolayca adapte edebilir ve vücut ısınızı koruyabilirsiniz.

Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanır?

Kaz tüyü mont modellerini yıkamadan önce yumuşak ve ürün dokusuna zarar vermeyecek bir fırçayla hafifçe temizlemeniz önerilir. Kuru bir şekilde uygulayacağınız fırçayla ürün üzerindeki çamur ve kir birikimlerini temizleyebilirsiniz. Fırçalama işlemi bittikten sonra ürünün kapüşon, cep ve fermuar bölümlerini sabitlemenizde yarar bulunur. Bu sayede makinede gerçekleşecek yıkama işlemleri esnasında montunuzun zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Montunuzu makineye atarken etiketinde yer alan programa dikkat etmeye ve talimatlara uygun su sıcaklığı seçmenize özen göstermeniz tavsiye edilir. Yıkama işlemleri esnasında doğal temizlik ürünleri haricinde herhangi bir madde kullanmamanız da son derece önemlidir. Orta seviyeli programda gerçekleştireceğiniz yıkama işlemi sonrasında montunuzu asarak kurumaya bırakabilir ve kusursuz bir temizliğe kavuşturabilirsiniz. Eğer siz de birbirinden seçkin erkek mont modelleri arıyorsanız, hemen Decathlon'un size sunduğu ürünlere göz atabilirsiniz. Decathlon'un etkileyici modelleri ve birbirinden caziperkek mont fiyatları sayesinde size en uygun ürünü kolayca bulabilir ve dört mevsim boyunca açık alan etkinliklerine güvenle katılabilmenintadını çıkarabilirsiniz.